Pai de três filhos escreve mensagem emocionante antes de morrer em tiroteio

Josh Pinkard foi uma das cinco vítimas mortais de massacre numa fábrica.

Josh Pinkard foi uma das cinco vítimas mortais do tiroteio numa fábrica nos arredores de Chicago, nos Estados Unidos, na passada sexta-feira. Gary Martin, o atirador, entrou na fábrica a matar após ter sido despedido daquele estabelecimento.



Pinkard, de 37 anos, trabalhava naquela fábrica e foi baleado. Antes de morrer, Josh enviou uma mensagem de despedida à mulher. "Amo-te. Fui baleado no trabalho", escreveu.



A mulher contou no Facebook como foi o momento em que recebeu a mensagem e o que se seguiu até a morte do marido ser confirmada.



Terra Pinkard revela que teve de ler e reler a mensagem várias vezes até perceber que era real. "Liguei para o telemóvel dele várias vezes, mandei mensagem, liguei pelo FaceTime, nada. Liguei para o trabalho dele e atendeu-me uma senhora que disse estar barricada na sua sala e que havia polícia por todo o lado. O meu coração caiu", conta Terra.



Os momentos agonizantes de espera seguiram-se até as autoridades darem o nome de Pinkard como uma das vítimas. Terra conta que foi buscar os filhos e revelou como lhes deu a notícia: "Disse-lhes que o pai não tinha sobrevivido e que estava no céu com Jesus. Nunca tinha feito nada tão difícil".



Terra e Josh têm em comum três filhos.



Além das cinco vítimas mortais - atirador incluído-, seis polícias ficaram ainda feridos como consequência do ataque.