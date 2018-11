Pai abandona criança no carro às quatro da manhã para ir a bar

Menino foi encontrado por dois portugueses, dentro de veículo no Luxemburgo.

Uma criança foi encontrada sozinha, dentro de um carro aberto, durante a madrugada desta terça-feira, na cidade do Luxemburgo.



Ao que as autoridades conseguiram apurar, o pai deixou o seu filho menor, sozinho, num carro destrancado, às quatro da manhã, para ir a um estabelecimento de diversão noturna.



A viatura estava estacionada na Avenue de la Liberté, perto da Place des Martyrs e a criança aparentava estar sozinha há algum tempo até dois homens portugueses se terem aproximado do menor, sentado numa cadeira infantil no banco de trás do carro.

Um deles gravou o vídeo onde reporta a situação. Nas imagens é possível ver que a criança estava assustada e que a própria explica que o pai tinha ido a um local (apontando para um estabelecimento de diversão noturna) para ir usar o WC.



Pode observar-se também que o outro homem despe o casaco para proteger a criança do frio. Posteriormente o que estava a gravar o vídeo despede-se do menino para lhe ir buscar comida.









Segundo o site Lux24, o pai da criança acabou mesmo por ser encontrado num espaço de diversão noturna na Avenue de la Gare.



O DJ português Dandy Lisbon foi uma das testemunhas da ocorrência.



"O dono do espaço disse que o pai [da criança] já ali estava há mais de duas horas", revelou o DJ Dandy Lisbon em declarações ao Lux24.