Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pai detido 31 anos depois por ter raptado o filho

Jermaine viveu uma mentira toda a vida. Pensava que a mãe estava morta.

18:12

Um homem que alegadamente raptou o filho, na altura com 21 meses, em 1987, foi detido esta sexta-feira pelas autoridades de Vernon, no estado norte-americano do Connecticut. O progenitor, Allan Mann, terá levado a criança, Jermaine, e mudado ambas as identidades para que a mãe não os pudesse encontrar.



O crime aconteceu a 24 de junho de 1987, numa visita de Allan ao filho, em Toronto, no Canadá. Depois, o progenitor terá dito à criança que a mãe tinha morrido.



Os agentes federais dos EUA receberam uma pista de um familiar de que o homem poderia estar em território do país, a viver sob um nome falso e conseguiram encontrá-lo, levando-o sob detenção.



"Depois de afastar o filho da sua mãe, este homem viveu, alegadamente, uma mentira nos últimos 31 anos, violando inúmeras leis norte-americanas", referiu o procurador John Durham em tribunal, citado pelo canal WTNH 8 News, deixando ainda uma palavra de agradecimento às autoridades canadianas e norte-americanas que trabalharam em conjunto para conseguir encontrar Allan.



O caso continua a ser investigado mas o momento mais esperado é o reencontro entre mãe e filho.