Pai do primeiro-ministro britânico viaja para Grécia e viola regras de confinamento decretadas pelo filho

O pai do primeiro-ministro britânico viajou para a Grécia, onde possui uma casa de férias, através da Bulgária contornando a quarentena imposta aos turistas e desafiando as orientações do Reino Unido contra viagens desnecessárias, revelou o jornal Daily Mail.

O pai de Boris Johnson, Stanley, alegou que tinha viajado até à sua propriedade na zona de Pelion, cerca de 100 quilómetros a sudeste da cidade de Larissa, para a preparar para a época turística, durante a qual aluga a casa de quatro quartos e piscina junto à praia.

"Estou em Pelion, para tratar de assuntos essenciais, para tentar tornar a minha propriedade à prova de Covid, tendo em vista a próxima temporada de aluguer. Preciso de definir medidas de distanciamento na propriedade, porque eles estão a levar isso muito a sério aqui", justificou ao jornal.