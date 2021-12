Pai e dois filhos morrem após árvore de natal incendiar-se dentro de casa nos EUA

Eric King e os filhos Liam, um aluno do quinto ano, e Patrick, um aluno do terceiro, morreram em casa em Quakertown, Pensilvânia, nos EUA, de acordo com a ABC News.



Um pai e dois filhos morreram num incêndio numa casa este sábado, num incêndio que começou perto da árvore de natal.

A mãe dos meninos, Kristin King, e o filho mais velho Brady, um aluno do oitavo ano, sobreviveram. O incêndio terá começado de forma acidental perto da área onde ficava a árvore de natal e alastrou-se para o resto da casa.



O chefe da polícia de Quakertown refere que o incêndio pode ter começado por causa das luzes de natal na árvore, mas admite que será difícil de identificar em causa porque o fogo consumiu tudo.



Homem detido por incendiar árvore de Natal de 15 metros no centro de Manhattan, nos EUA Leia também

Foi criada uma página GoFundMe criada para ajudar a família a arrecadar algum dinheiro depois da casa ter ficado completamente destruída.