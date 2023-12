Pai e filha de seis anos morrem de hipotermia à procura de ajuda após despiste nos EUA

Um pai e a sua filha, de seis anos, morreram de hipotermia, na Carolina do Sul, nos EUA. Os dois tinham saído do carro em que seguiam e procuravam ajuda depois de terem sofrido um acidente.Jason Murph, de 42 anos, e Michelle, foram encontrados no dia 18 de dezembro por cães da polícia a quase 50 metros do veículo despistado.Os resultados das autópsias foram inconclusivos, mas as autoridades determinaram que, devido às condições meteorológicas, a causa da morte foi hipotermia."Não estava um frio extremo, mas devido ao vento e à chuva eles ficaram bastante frios e tornou-se uma urgência encontrarem abrigo", disse um oficial da polícia local, citado pela News19.