Pai e filha descobrem que têm cancro no mesmo dia

Jessica Duffield, de 22 anos, descobriu que tinha cancro da mama no mesmo dia em que o pai, Keith Duffield, foi diagnosticado com um tumor maligno no rim.A jovem descobriu que estava doente pela segunda vez em três anos, vendo-se obrigada a suspender os estudos. Tinha 19 anos quando foi diagnosticada com cancro pela primeira vez e foi submetida a tratamentos de quimioterapia.As notícias foram avassaladoras para a família de Jessica e Keith, que têm feito de tudo para ajudar os parentes a sentirem-se melhor. Recentemente, a prima de Jessica organizou um concerto solidário para arrecadar fundos para que a jovem possa ter umas férias de sonho na Disneyland Paris.