Pai e filha infetados por coronavírus morrem separados por 24 horas

Uma dupla tragédia provocada pela Covid-19 destruiu uma família britânica durante a passada semana. Separados por apenas 24 horas, um pai e uma filha morreram vítimas do novo coronavírus.Sudhir Sharma era trabalhador no Aeroporto de Heathrow, em Londres, e morreu na passada quarta-feira, apenas 24 horas antes da filha, Pooja, farmacêutica de 33 anos, ter também morrido vítima da Covid-19.A mulher de 33 anos terá recebido tratamento durante três dias para o novo coronavírus, mas não resistiu ao vírus e acabou por morrer.O número de mortes por Covid-19 no Reino Unido continua a aumentar dia após dia. No total, o novo coronavírus já matou 759 pessoas. Cerca de 15 mil britânicos já foram infetados.