Pai e filha morrem afogados a caminho dos EUA

A fotografia de um pai com a filha menor presa aos ombros, mortos por afogamento quando tentavam passar o Rio Grande para entrar ilegalmente nos EUA, está a causar uma onda de revolta pelo Mundo.A imagem chocante é já comparada com a famosa fotografia de Alan Kurdi, o menino sírio de três anos que morreu afogado em 2015 ao largo da ilha grega de Kos.A jornalista Julia Le Duc conta como se deu a tragédia: "Ele passou primeiro com a menina e deixou-a no lado americano. Depois voltou para ajudar a mulher, mas a filha entrou na água atrás dele. Quando voltou para trás para a salvar, a corrente arrastou-os".As vítimas são Alberto Martínez Ramírez, salvadorenho de 26 anos, e Valeria, a filha de 23 meses. A família em El Salvador afirma que Alberto decidiu arriscar a vida no rio por recear que as políticas contra a imigração do presidente Donald Trump se tornassem ainda mais duras.Atualmente os requerentes de asilo são forçados a esperar no México pela decisão sobre os seus casos, que chega a demorar anos e é frequentemente negativa.A oposição democrata acusou esta quarta-feira o presidente Trump de ser indiretamente responsável pelas mortes e denunciou a situação "desumana" causada pelas políticas de imigração da administração.