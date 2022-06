Pai e filho morrem em prova de motociclismo na Ilha de Man

A corrida de motociclismo da ilha de Man TT chegou esta sexta-feira às cinco vítimas mortais. Entre elas, está uma equipa constituida por pai e filho que conduziam um sidecar.



Roger Stockton, de 56 anos, e Bradley Stockton, de 21, despistaram-se na última volta da corrida em que participavam e não resistiram aos ferimentos.





"Com um profundo sentimento de tristeza, a Isle of Man TT Races pode confirmar que Roger Stockton, 56, e Bradley Stockton, 21, de Crewe, Cheshire, morreram num incidente na segunda e última volta da segunda Sidecar Race of as corridas de TT da Ilha de Man de 2022. O incidente ocorreu em Ago's Leap, pouco menos de uma milha na volta", referiu a organização, em comunicado, citado pelo The Telegraph.



De acordo com a nota, Roger era experiente em TT e competiu regularmente de 2000 a 2008. "Durante a sua carreira, conquistou um total de doze finalizações entre os 20 primeiros e quatro entre os 10 primeiros, além de 10 medalhas de bronze", lê-se.

"Bradley era um recém-chegado ao TT e terminou a sua primeira corrida de TT na segunda-feira, garantindo um impressionante 8º lugar ao lado de seu pai", referiu a organização.



Este foi o primeiro TT da Ilha de Man desde 2019, uma vez que a pandemia de Covid-19 levou ao cancelamento do festival em 2020 e 2021.



Naquela que é considerada a prova de motociclismo mais perigosa do mundo, disputada desde 1907, já morreram 265 participantes.