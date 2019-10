Pai e filho portugueses morrem numa colisão em Espanha

LR-136 do município de Trício, em Espanha. O choque frontal com uma carrinha aconteceu cerca das 22h30 (21h30 em Portugal), de acordo com os meios de socorro citados pelo jornal La Rioja.O pai morreu no local e a criança de 11 anos morreu horas depois de ter sido internada no Hospital San Pedro de Logroño devido à gravidade dos ferimentosAlém das duas vítimas mortais há ainda uma terceira vítima. Esta ficou encarcerada mas sobreviveu aos ferimentos.