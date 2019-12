Pai e filhos encontrados mortos em piscina de hotel espanhol não sabiam nadar

O pai e dois filhos que morreram afogados na piscina do resort Club La Costa World, em Málaga, Espanha, foram identificados como Gabriel Diya, de 52 anos, um pastor cristão no sudeste de Londres, a sua filha, Comfort Diya, de nove anos, e o filho Praise-Emmanuel Diya, de 16 anos.A esposa, Olubunmi Diya, de 49 anos, que também estava no hotel, disse às autoridades que o marido e os filhos não sabiam nadar.Existem suspeitas de que o acidente estará relacionado com um problema no sistema de sucção da piscina.