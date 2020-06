Pai e madrasta matam criança de 11 anos ao forçá-la a ingerir grandes quantidades de água

Ryan Sabin, de 41 anos, e Tara Sabin, de 42, foram acusados de matar Zachary Sabin, 11 anos, forçando-o a ingerir grandes quantidades de água.De acordo com o jornal britânico Mirror, o menino - filho de Ryan e enteado de Tara - foi encontrado encharcado em urina e com diversos hematomas no corpo.O pai e a madrasta, do Colorado, nos Estados Unidos, entregaram-se esta terça-feira às autoridades. Enfrentam acusações de abuso infantil que resultou na morte do menino.Há também suspeitas de que Zachary também tenha sido abusado fisicamente. Os hematomas foram encontrados na cabeça, braços, canela e nádegas.

A madrasta alega que obrigaram o menino a beber água porque tinha uma urina muito "escura" e com "mau cheiro" e este usava fralda por ter "um problema médico".

Ela disse às autoridades que ele usava uma fralda à noite por causa de um "problema médico". O menor morreu por excesso de água a 11 de março, segundo constatou Serviço Médico Legal de El Paso.