Pai em lágrimas foge das chamas com bebé nos braços na Catalunha. Veja as imagens

Minutos antes da meia-noite de quarta-feira, um pai terá sido obrigado a deixar a sua casa com o filho bebé ao colo, devido a um incêndio que ameaçou a sua casa durante os protestos independentistas em Barcelona, Catalunha, em Espanha.

As imagens foram partilhadas pelo líder dos Cidadãos, Albert Rivera, e é possível ver os bombeiros a pedir calma e a tentar afastar o homem dos protestos.

"Não há direito nenhum. Que grande raiva que sinto quando vejo estas imagens… Um pai a evacuar o seu bebé antes do tsunami de violência e fogo dos radicais separatistas em Barcelona. Ou o governo age agora ou vamos lamentar muitas desgraças", escreveu Rivera na sua conta do Twitter.





No hay derecho. Qué rabia tan grande siento al ver estas imágenes... Un padre evacuando a su bebé ante el tsunami de violencia y fuego de los radicales separatistas en Barcelona. O el Gobierno actúa ya o lamentaremos muchas desgracias. #BarcelonaEnLlamaspic.twitter.com/vPxzx7HDVU — Albert Rivera (@Albert_Rivera) October 16, 2019

O incidente ocorreu no bairro Eixample, em Barcelona, onde os manifestantes prepararam uma barricada de fogo de uma calçada para outra, queimando tudo no caminho. Os vizinhos foram os primeiros a apagar o fogo, mas devido à sua proporção, os bombeiros decidiram evacuar os prédios adjacentes, para evitar que houvesse feridos.

Um dos moradores desses prédios era o pai que saiu a meio da noite com o filho nos braços. "Filhos da p***!", disse o pai, enquanto os que estão ao seu redor o tentavam acalmar.

Um hospital pediátrico, perto do Ministério do Interior, também foi afetado pelas manifestações dos independentistas. Médicos e familiares dos pacientes tiveram de sair antes da chegada do fumo dos incêndios. Os bombeiros também estavam preocupados com uma bomba de gasolina que estava próxima do local – mas que não foi afetada.

Após a resposta da polícia, várias centenas de jovens dispersaram pelas ruas próximas ao Ministério do Interior. Os manifestantes - que estavam com capuz e rosto coberto - acenderam fogueiras, construíram barricadas, atiraram motas ao chão e incendiaram caixotes do lixo.