Pai encomenda dinossauro de brincar para o filho mas é surpreendido pelo tamanho

Um pai quis fazer uma surpresa ao filho no natal e comprou um dinossauro online. O que não estava à espera era de uma estátua de seis metros de comprimento, semelhante ao tamanho real do animal.



O filho de quatro anos de Andre Bisson, Theo, pediu o "maior carnotauro alguma vez visto" e o pai quis concretizar o sonho do mais novo.



Bisson comprou a estátua a um parque de diversões em Jersey por mil libras (cerca de 1177 euros) e pensou que estaria a adquirir um dinossauro com três metros de comprimento. O habitante de Guernsey diz que não percebeu o tamanho até que a empresa de entrega lhe disse que não caberia num camião.

Quando chegou, o brinquedo tinha quase o dobro do tamanho e foi necessária uma grua para o colocar no jardim.

O dinossauro acabou por ser batizado de Chaz.