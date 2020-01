Pai encontra os três filhos mortos dentro de casa em Dublin

Um pai irlandês voltou esta terça-feira à casa onde encontrou os três filhos mortos na passada sexta-feira, em Dublin. Ao chegar ao local, o homem não conseguiu conter as lágrimas e não demonstrar o quão devastado está.

De acordo o jornal The Sun, Conor de nove anos, Darragh, de sete, e Carla, de três, foram encontrados mortos dentro da casa onde viviam em Parsons Court, Newcastle, pelo pai. As primeiras investigações dão conta de que as crianças terão sido drogadas e sufocadas.

Esta terça-feira, Andrew McGinley voltou ao local e emocionou-se com as várias homenagens prestadas aos filhos. Em frente ao local onde os três irmãos foram encontrados sem vida surge uma fila de flores com vários cartões e mensagens de força.

Ao receber apoio por parte dos moradores, McGinley questionou apenas: "O que dizer a alguém que acabou de perder os três filhos?".

Também na escola onde os três irmãos estudavam foi realizado um tributo. O estabelecimento de ensino fez saber que a comunidade escolar está "profundamente triste" e descreveu as crianças como sendo três "meninos maravilhosos".

A mesma publicação avança que depois de o homem descobrir os cadáveres, na sexta-feira, foram acionados os meios de socorro. Quando estes chegaram ao local, já nada havia a fazer pelas crianças.

Perto da casa onde os três irmãos foram encontrados mortos, estava a mãe das crianças, Deirdre Morlyey. A enfermeira no Hospital Infantil de Nossa Senhora, em Crumlin, foi encontrada desorientada e teve de ser transportada para o hospital.

As autoridades estão a investigar as causas e circunstâncias da morte das três crianças.