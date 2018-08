Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pai espanca casal que fazia sexo em jardim na presença de crianças

Homem ligou várias vezes para o 112 antes de agir.

08:54

Um homem foi filmado a bater num casal que fazia sexo num jardim, em plena luz do dia, enquanto famílias com crianças brincavam no mesmo local.



Os pais dos meninos decidiram ligar 112 para que a polícia se dirigi-se ao local e resolvesse o problema. Passadas cinco tentativas um homem tentou demover o casal de continuar com os atos sexuais.



O campo Roudhay Park, em Leeds, uma cidade na Inglaterra, é utilizado diariamente por famílias.



A mulher que captou as imagens diz que a sessão de sexo durou cerca de 30 minutos e afirma que havia alccol junto ao casal.



A polícia confirmou que chegou cerca de 46 minutos depois de ser chamada ao local e que o casal já tinha desaparecido.