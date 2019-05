Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pai espanca filho de um mês até à morte após perder em jogo de computador

Um norte-americano está indiciado por homicídio do próprio filho, de apenas um mês de vida, após ter espancado o recém-nascido na sequência de uma derrota num jogo de computador.



Anthony Trice, do Kentucky, nos EUA, foi acusado pela polícia de ter agredido a criança com vários golpes na cabeça e de a ter atirado para o chão.



O homem alega que deixou a criança sentada na cozinha e que ela terá caído enquanto ele se tinha deslocado à casa de banho, versão que as autoridades não acreditam ser verdadeira.



Trice ainda chamou os bombeiros mas a criança acabaria por ser dada como morta no hospital.



A mãe e a restante família precisa de ajuda para enterrar a criança e pede justiça já que ninguém estava no local do crime para testemunhar o sucedido.