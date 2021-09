Pai espanca padre depois de o apanhar a assediar sexualmente o filho de 9 anos

O pai de um menino de nove anos espancou um padre esta quarta-feira depois de o apanhar a tocar de forma inapropriada no filho numa paragem de autocarro em Oklahoma City, nos Estados Unidos da América.

A criança disse aos pais que já tinha visto o padre Michael Coghill, de 33 anos, a correr na área várias vezes e que este o tinha "tocado de forma inapropriada" na paragem de autocarro na segunda-feira, avançou o jornal Daily Mail.

O pai do menino decidiu fazer justiça pelas próprias mãos e na quarta-feira foi até à paragem de autocarro com o filho. Estacionou o carro perto do local e esperou que Coghill aparecesse, tendo depois registado em vídeo o momento em que o padre assedia o filho.

Após gravar o momento, o pai ficou furioso, dirigiu-se a Coghill e agrediu-o de forma violenta deixando o clérigo com uma fratura no crânio e um olho negro, segundo a polícia.

Coghill acabou por ser detido no Centro de Detenção de Oklahoma City e acusado de "ato indecente contra uma criança", depois do pai mostrar o vídeo às autoridades.

A polícia não respondeu se o pai da criança foi acusado de atacar o padre, quando foi contatada pelo DailyMail.

O padre Coghill pertencia à Igreja de Cristo de Lakehoma e não morava perto da zona onde terá assediado a criança. O incidente deixou os vizinhos em choque.

"É simplesmente repugnante. Ele sabia todos os dias a que horas é que a criança estaria lá, essa é a parte mais nojenta", disse Lisa Ward, que testemunhou o incidente, ao News9.

A Igreja de Cristo de Lakehoma divulgou uma declaração a condenar as ações de Coghill e a informar que foi "dispensado das suas funções". O perfil de Coghill já foi removido do site da igreja.