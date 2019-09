Pai fica furioso ao ver o hambúrguer servido ao filho na escola

David Rutherford, de 47 anos, ficou furioso quando viu o hambúrguer que serviram ao filho na refeição da escola em Blairgowrie, na Escócia.



O homem tirou uma fotografia ao hambúrguer cinzento e postou no Facebook do Conselho de Perth e Kinross, para que a direção respondesse se gostariam de comer aquele hambúrguer.



A publicação chegou a centenas de pais que rapidamente demonstraram o seu desagrado dizendo que estavam chocados e revoltados com esta situação.



David comentou que o filho já lhe tinha dido que não queria comer mais na escola, mas não deu muita importância.



A empresa responsável pela comida, Tayside Contracts, já pediu desculpas e justificou-se: "A Tayside Contracts produz mais de seis milhões de refeições escolares de alta qualidade por ano e os nossos sistemas de gestão da qualidade e níveis de habilidade dos nossos cozinheiros são comparados com os melhores. No entanto, nesta ocasião, claramente ficamos aquém dos altos padrões exigidos por nós mesmos e pelos quais lamentamos extremamente. Não há dúvida de que o hambúrguer servido nesta ocasião não parecia apetitoso e o tamanho da porção era pequeno. Foi um problema do produto e não qualquer falha de nossa equipa na Blairgowrie".



Carol Haxton, gerente da empresa da comida diz que este hambúrguer era de peru e não de carne bovina, por isso tinha a cor que era suposto para aquele tipo de carne. Acrescenta ainda que haviam várias opções para acompanhar o hambúrguer como salada ou molhos.