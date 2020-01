Pai-herói percorre 24 quilómetros por dia para as filhas estudarem

Mia Khan, pai de 12 filhos, dos quais sete são meninas, foi homenageado pelo Governo do Afeganistão por ter percorrido diariamente 24 quilómetros com três filhas para garantir que estas pudessem ir à escola. A história foi divulgada nas redes sociais do Comité Sueco para o Afeganistão, uma organização não-governamental.O homem vive numa aldeia nos subúrbios de Zareh Sharan, capital da província de Paktika, Afeganistão, e faz todos os dias 24 quilómetros com as filhas para garantir que lhes é dado o direito a estudar.No país existe uma taxa de analfabetismo a rondar os 60%, 75% dessas pessoas são do sexo feminino. Mia Khan, pai das jovens, preocupa-se com o direito das filhas de 8, 10 e 12 anos estudarem e, por isso, conforme contou ao jornal afegão Reporterly, acompanha diariamente as jovens numa viagem de 12 quilómetros de ida e, mais tarde, de volta.A história foi divulgada nas redes sociais pela organização não-governamental do Comité Sueco para o Afeganistão, acabando, mais tarde, por chegar aos ouvidos do Governo afegão. Mirwais Balkhi, ministro da educação, nomeou o pai das jovens como "herói da educação", garantiu ainda que seria construída uma escola na aldeia onde Khan reside e que esta seria batizada com o seu nome.