Pai, mãe e filha morrem de Covid-19 na mesma semana

Em menos de uma semana, pai, mãe e filha morreram devido a complicações provocadas pela Covid-19. A família de Araçatuba, em São Paulo, no Brasil, acabou por não resistir à doença que vitimou já milhares de pessoas no mpaísSegundo uma reportagem da TV TEM, citada pelo portal G1, Roberto Zancheta, de 70 anos, estava internado numa Unidade de Cuidados Itensivos (UTI) de um hospital particular do município, tendo acabado por morrer no passado dia 17 de março.Dois dias depois, a mulher, de 68 anos, acabou por morrer também devido ao coronavírus. Aurea Zancheta já estava internada na Santa Casa de Araçatuba onde também estava a filha, Karine Zancheta, de 45 anos, que também não resistiu às complicações que a doença lhe trouxe, tendo morrido dois dias depois.