Pai mata filha adolescente para calar abusos sexuais

Um pai assassinou a filha adolescente de forma a silenciar alegados abusos sexuais de que foi alvo.



Bernadette Walker, de 17 anos, foi vista pela última vez em casa dos avós em Peterborough, em Inglaterra.







Uma das promotoras do caso revelou em tribunal que Bernadette teria dito à mãe que o pai "abusava sexualmente dela há já vários anos". No entanto, a mãe não teria acreditado na história da filha.



O corpo da jovem nunca foi encontrado. O telemóvel e as redes sociais não tiveram novos acessos; a jovem também não deu entrada em nenhum hospital.

"A acusação alega que Scott Walker matou Bea para evitar que ela continuasse com as acusações de abuso sexual", referiram os promotores do processo.



De acordo com a mesma fonte, Scott Walker realizou um telefonema para a mulher, onde confessou que matou a filha e que necessitava da ajuda de Sarah para encobrir o desaparecimento e a morte de Bernadette.



Segundo o tribunal, os pais hackearam as contas de Bernadette e fizeram-se passar pela jovem perante amigos e familiares nas redes sociais.



O julgamento prossegue, com os pais a negarem quaisquer das acusações.