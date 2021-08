Pai mata filho de dois anos num hotel em Barcelona e foge. Autoridades divulgam foto do homicida

O crime aconteceu na quarta-feira à noite e está a chocar Espanha. Um bebé de dois anos e nove meses foi asfixiado até à morte num quarto de hotel em Barcelona. O pai, o principal suspeito do crime, está em fuga e é procurado pelas autoridades espanholas, que divulgaram uma fotografia do homem na esperança de o conseguirem encontrar e deter.

Segundo o La Vanguardia, Martín Ezequiel Álvarez Giaccio, de 44 anos, estava com o filho no quarto número 704 do hotel Concòrdia. Estava em Barcelona para visitar o menor, após se ter separado da mulher e mãe do filho recentemente.

O alerta foi dado pela mãe da criança, a quem o ex-companheiro enviou mensagens com emaças que deixavam antever o pior dos desfechos.

O menino viria a ser encontrado morto, ao que tudo indica asfixiado com uma almofada ou com as mãos do pai. O corpo estava escondido debaixo da cama e o pai em fuga.

Câmaras de vigilância apanharam o homem, cidadão espanhol nascido na argentina, a saltar por uma vedação, nas traseiras do hotel. Está montado um forte dispositivo especial para uma verdadeira caça ao homem que decorre em toda a região da Catalunha, e que será muito em breve alargada a toda a Espanha.

Segundo a informação dada pelos Mossos d’Esquadra, Martín mede 1,78, está com o cabelo rapado, tem barba, pele morena e olhos castanhos. A última vez que foi filmado por videovigilância estava com umas caças de ganga, uma t-shirt cinzenta e uns ténis vermelhos.