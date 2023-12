Pai mata homem em defesa de filha que terá sido agredida

Um pai localizou e matou, na terça-feira, um homem suspeito de ter espancado a sua filha, em Wood River, Illinois, nos EUA, segundo avança o Breitbart News.Segundo o canal de notícias, a filha do homem chegou a casa por volta das 2h30, alegadamente com sinais de agressões. Nesse momento, o pai saiu à procura do culpado e encontrou-o junto a uma escola.A polícia foi chamada a casa depois de a filha ter chegado de madrugada e enquanto davam conta da ocorrência foram ouvidos disparos entre os dois homens.O pai foi transportado para um hospital para tratamento dos ferimentos de bala.