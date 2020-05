Pai 'milagre' recupera do coronavírus após 30 dias nos cuidados intensivos e a tempo do aniversário do filho

Omar Taylor

Colchester Hospital, no Reino Unido. A certa altura, o homem chegou mesmo a ser induzido em coma e ficar ligado a um ventilador durante 30 dias.

Omar Taylor conseguiu ter alta hospitalar a tempo de estar presente no aniversário de um dos seus filhos.

Um homem infetado com coronavírus conseguiu vencer a doença para estar presente no aniversário do filho, no Reino Unido.De acordo com o jornal britâncio, de 31 anos e pai de dois filhos, enfrentou uma pneumonia e uma septicémia. Sofreu também de insuficiência cardíaca, tudo patologias que dificultaram o tratamento do vírus.Devido a estas complicações, o doente foi internado nos cuidados intensivos doDe acordo com a mesma fonte, a equipa médica chegou mesmo a dizer aos familiares do homem para se "prepararem para o pior". No entanto, o inesperado aconteceu.Quando saiu do coma, o homem não conseguia falar e apesar de ter ficado com o braço direito sem qualquer mobilidade e paraplégico, contra todas as expectativas,O homem foi aplaudido por todos pela sua força e vontade de viver, neste que foi um verdadeiro 'milagre'.