Pai morre afogado a tentar salvar o filho de seis anos

James David Lincoln, de 45 anos, morreu afogado no dia do seu aniversário ao tentar salvar o filho que brincava no mar.



Sam, de seis anos, encontrava-se a brincar na praia de Borth-y-Gest, perto de Porthmadog, no País de Gales, quando foi arrastado pela corrente. O pai do menino correu para água para tentar salvar o menino mas, também ele, foi engolido pelo mar.







Apesar do transporte aéreo para uma unidade hospitalar, James não resistiu e acabou por morrer.



Os dois homens tentaram reanimá-lo durante cerca de 45 minutos antes da chegada dos meios de socorro, mas sem sucesso.



O menino sobreviveu com a ajuda dos dois banhistas e por se ter agarrado ao corpo inconsciente do pai, segundo relatam os dois homens que o socorreram.