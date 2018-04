Pai morre em frente aos filhos em acidente com carrossel

As três crianças receberam tratamento no local.

Um homem, de 40 anos, morreu e outras quatro pessoas ficaram feridas com a queda da cadeira de um carrossel. O incidente ocorreu em Lyon, na França. Entre os quatro feridos estão três crianças.

Segundo o jornal Mirror, o adulto não resistiu aos ferimentos e o óbito foi declarado no local, perante os dois filhos que assistiram à morte do pai.

Entre os quatro feridos ligeiros estavam três crianças que receberam tratamento no recinto do evento e não necessitaram de transporte para o hospital.

"O carrossel caiu de forma repentina e embateu no solo com bastante violência", declarou uma testemunha à imprensa local.

As autoridades francesas abriram um inquérito para apurar as circunstâncias do acidente e investigar a possível negligência da equipa responsável pela manutenção do equipamento.