Pai Natal despedido de shopping por ficar excitado com menina de 10 anos ao colo

Um homem que trabalhava como Pai Natal num centro comercial da cidade brasileira de Contagem, na área metropolitana de Belo Horizonte, capital do estado de Minas Gerais, foi despedido após uma situação inusitada e constrangedora. Segundo a mãe de uma menina de 10 anos, que pediu para tirar uma fotografia com o Pai Natal, o homem ficou excitado sexualmente quando a menor se sentou ao colo dele e não queria que ela saisse.

De acordo com o que a mãe denunciou com textos e fotografias nas redes sociais, após ter sido tirada a fotografia que a filha pediu, o Pai Natal não quis largar a criança. Ainda segundo a mãe da menor, ele disse para tirarem mais fotos, segurou a menina contra ele e fê-la passar de uma perna para a outra repetidamente.

Percebendo que alguma coisa não estava bem, relata a mãe da menina, a certa altura ela agarrou na filha e tirou-a do colo do Pai Natal. Foi nessa altura, ainda tendo em conta a denúncia publicada nas redes sociais, que ficou evidente a excitação sexual do homem.

Com a repercussão da denúncia nas redes sociais, o centro comercial 'Big Shopping' demitiu o homem, que tinha sido contratado através de uma empresa de fornecimento de mão de obra.A polícia de Contagem afirmou que não tomou qualquer providência porque a mãe da menina, apesar de ter feito a denúncia na Internet, não apresentou qualquer queixa contra o homem.