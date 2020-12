Pai Natal e Mãe Natal doentes com Covid-19 após fotos com 50 crianças sem máscara

Um casal da Georgia, nos EUA, que habitualmente veste a pela de Pai Natal e Mãe Natal nesta quadra festiva, testaram positivo à Covid-19 três dias após estarem num grande evento de Natal, que incluiu desfile, inauguração da iluminações de Natal e fotos com mais de 50 crianças, que não teriam máscara colocada. O ‘Pai Natal’ e a ‘Mãe Natal’ souberam estar doentes com Covid-19 três dias após as celebrações.

Segundo o New York Times, o evento ocorreu em Ludowici e o casal esteve sempre de máscara posta, algo que não foi seguido pelos petizes que, muitos deles, se sentaram no colo do Pai Natal e da Mãe Natal.

Segundo fonte oficial, os dois infetados começaram a sentir sintomas dois dias após o evento e, ao terceiro, receberam resultado positivo do teste ao novo coronavírus.

"São boa gente, não iam por ninguém em risco de propósito", garante Robert Parker, presidente do comité que organizou o evento.

Segundo os oficiais de saúde locais, todas as crianças que estiveram em contacto com o casal foram aconselhadas a fazer isolamento profiláctico e a seguir as regras determinadas pelo Centro para o Controle e Transmissão de Doenças (CDC).