Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pai partilha fotografias de filho adolescente a lutar pela vida após esfaqueamento

Objetivo é alertar outros adolescentes para os perigos da posse de armas brancas.

19:39

Ross Hedley, de 17 anos, foi esfaqueado esta sexta-feira de manhã e encontra-se em estado grave nos cuidados intensivos de um hospital de Redhill, em Inglaterra.



Os pais, devastados com o estado do filho, decidiram partilhar as imagens do adolescente no centro hospitalar a lutar pela vida de forma a alertar outros adolescentes para a posse indevida de armas brancas.



Colin Hedley, pai de Ross, admitiu ao jornal britânico Mirror que inicialmente temeu que quando visse o seu filho, este estivesse na morgue.



Além de divulgar as imagens perturbadoras, o pai do adolescente deixou o alerta: "Acordem".



"Para todos vocês, adolescentes, que acham que carregar facas faz de vocês duros e pensam que são bandidos: vocês realmente querem ir ao funeral dos vossos amigo?", escreveu Colin.







Ainda em desabafo, o homem explicou como se está a sentir ao ver o sofrimento do filho.



"Sentei-me numa sala de espera pelas quatro horas mais longas da minha vida com a mãe dele. Nunca tive tanto medo de nada na minha vida", revelou.



Para já, o jovem encontra-se estável mas a lutar pela vida.



Um homem de 24 anos já foi acusado de ferir intencionalmente o adolescente e possuir uma arma branca.



O alegado agressor foi identificado como Joseph Lubasi e compareceu este sábado no tribunal de Nottingham. Foi-lhe sentenciada prisão preventiva e deve voltar a ir a tribunal no dia 25 de junho.