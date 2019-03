Pai que salvou vida a bebé de incêndio morre após 10 dias a lutar pela vida

Neil Thompson sofreu ferimentos graves após resgatar a filha de 13 meses da sua casa em chamas.

Neil Thompson, um empresário de 35 anos, morreu após 10 dias a lutar pela vida na Escócia. O empresário, pai de três meninas, sofreu ferimentos graves após resgatar a filha da casa de família que se encontrava em chamas.





O homem tirou a menina de 13 meses da sua cama e salvou-lhe a vida, porém os ferimentos que sofreu ao fazê-lo acabaram por ser fatais.

A mãe de Hailey, Natalie, 31 anos, saltou de uma janela do andar de cima da propriedade e ficou também com ferimentos graves.



Natalie escreveu numa publicação emocionante no Facebook que Neil e as três filhas eram o seu "mundo".



A caixa de comentários da página de Facebook da agora viúva encheu-se de mensagens de apoio.



Cerca de 50 bombeiros lutaram contra o incêndio na quinta-feira, dia 21 de fevereiro. De acordo com as autoridades, não há circunstâncias suspeitas em torno do incidente.