Pai reencontra-se com filho bebé salvo pelos militares norte-americanos no aeroporto de Cabul

Um bebé afegão filmado a ser salvo pelos soldados norte-americanos para fugir do Afeganistão já voltou para os braços do pai na zona segura do aeroporto de Cabul, no Afeganistão.



A imagem da criança a ser resgatada no meio do pânico dos cidadãos afegãos tem sido amplamente partilhada e já correu o mundo.

"Posso confirmar que o militar retratado no vídeo é um fuzileiro naval da 24ª Unidade Expedicionária de Fuzileiros Navais. O bebê visto no vídeo foi levado para uma unidade de tratamento médico no local e cuidado por profissionais médicos ", disse o porta-voz do Corpo de Fuzileiros Navais, Major Jim Stenger, em comunicado. E acrescentou: "Posso confirmar que o bebé se reencontrou com o pai e está seguro no aeroporto", avançou o The Independent.



