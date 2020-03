Pai saudável com seis filhos morre de coronavírus dois dias após diagnóstico

Um homem de 44 anos "perfeitamente saudável" morreu poucos dias depois de ter sido infetado com coronavírus.





Pai de seis filhos, Mendez testou positivo para a Covid-19 e o seu estado deteriorou-se rapidamente, falecendo dois dias após receber o diagnóstico no Centro Médico Ascension Seton, segundo reporta o Mail Online.



Mendez, conhecido como TJ, tinha seis filhos, três raparigas e três rapazes, fruto do relacionamento com Angela, a sua mulher. Uma das filhas, Brenda Johson, descreveu o pai como "perfeitamente saudável".

"Ouve-se dizer que as pessoas que morrem são mais velhas ou têm problemas de saúde anteriores, mas ele não tinha nada e o vírus atacou-o com força", disse Angela à publicação Herald Zeitung.

"Pode acontecer com qualquer pessoa, não é apenas uma história que acontece com as outras pessoas. Está aqui, é real e pode matar qualquer um, assim como matou o meu marido", alertou Angela.