Pai tem reação incrível ao ver filho ensinar a maquilhar

Andrew, de 18 anos, coloca tutoriais no YouTube.

why is my dad the sweetest most supportive person ever im crying :’) pic.twitter.com/ltH3RTR1XH — drew (@drewistru) 18 de junho de 2018

Andrew Edgerton, um norte-americano natural do Arizona, coloca diversos vídeos no YouTube onde dá conselhos sobre maquilhagem. O jovem, de 18 anos, impressiona os seguidores com as suas dicas - e vários dos seus vídeos são já um sucesso - mas a pessoa que mais gostou dos seus vídeos foi quem menos esperava: o seu pai.Há seis meses que Andrew coloca várias imagens em que se maquilha e é seguido por 73 mil pessoas. Agora, o seu último vídeo bateu recordes pela reação do progenitor.Enquanto aplicava sobra nos olhos, o pai entra no quarto do norte-americano e grita: "Isso parece tão incrível!"A relação adorável do progenitor apanha Andrew desprevenido. "Obrigado", diz apenas o rapaz após ficar envergonhado pelo elogio.Glenn, o pai, disse depois ao site BuzzFeed que sempre se impressionou com a capacidade de o filho aplicar maquilhagem: "Ele tem esta capacidade de ficar com o aspeto que quer num pequeno período de tempo", conta.Entretanto, Andrew publicou o momento também na rede social Twitter