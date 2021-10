Pai tortura e mata filho de quatro anos porque criança não sabia utilizar o penico

Um homem do Indiana, nos EUA, foi detido e acusado da morte do filho de apenas quatro anos depois de o ter torturado, tudo porque a criança não sabia utilizar o penico.Alan Morgan, de 28 anos, foi acusado de espancar e matar a criança. A mãe, Mary Yoder, de 26 anos, também foi presa e acusada de negligência por não ter impedido o fim trágico.Segundo os investigadores, a criança era mantida numa cave pelo menos três vezes por semana e era negada comida como forma de punição por Judá não saber utilizar o penico.Na cave onde Judá era deixado, foi encontrada fita adesiva, roupa de crianças, cobertores e havia um cheiro intenso a urina. Um dos irmãos mais velhos de Judá revelou às autoridades que ouvia muitas vezes o menino a ser abusado enquanto estava na cabe com os pais.