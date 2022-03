Painel da Câmara dos EUA diz que Trump está envolvido em conspiração criminosa

Um painel da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos apontou que o ex-Presidente Donald Trump e colaboradores estão envolvidos numa "conspiração criminosa" para inverter os resultados das presidenciais de 2020.

A comissão, que investiga o ataque ao Capitólio em 6 de janeiro do ano passado, apresentou as alegações, na quarta-feira à noite, num documento a contestar uma ação judicial do antigo conselheiro de Trump John Eastman.

Eastman, advogado que aconselhava Trump sobre a invalidação das eleições, está a tentar reter documentos do painel que investiga o ataque. O painel argumentou a existência de uma exceção legal que permite a divulgação de comunicações relativas a crimes em curso ou futuros.