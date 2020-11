Pais abraçam filho de sete anos 52 dias depois de ter sido raptado por pedófilo

"Eu sabia que o íamos encontrar". Estas são as palavras de um pai após abraçar o filho, de sete anos, 52 dias depois de o menino ter sido raptado por um pedófilo."Sempre acreditámos que o iríamos encontrar, ele ficou muito feliz por ver a mãe, abraçou-a e beijou-a", conta o pai à televisão local REN TV. "É uma explosão de emoções e alívio", acrescenta.As imagens do reencontro entre a família mostram a emoção de uma boa notícia que parecia não chegar.O menino de sete anos foi raptado e abusado sexualmente por Dmitry Kopylov, de 26 anos, quando se deslocava, a pé, da escola para casa na Rússia. A esperança de o encontrar extinguia-se à medida que os dias passavam, mas uma pista fornecida pela Interpol de um site da 'dark web' ajudou a encontrar o menor.Essa pista indicava que o menino estava com o raptor num local a cerca de 22 quilómetros de casa na localidade de Gorki, de onde tinha desaparecido em setembro.Foi montada uma megaoperação e as autoridades russas conseguiram resgatar a criança, que está a receber ajuda psicológica, e deter o raptor.