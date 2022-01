Pais acusados de matar filha diabética tirando-lhe a medicação para que fosse curada por Deus

Leia também Menina de 2 anos entregue à morte pelos pais que a castigaram em banho de água a ferver



A irmã mais velha de Elizabeth, Jayde, está agora a tentar ficar com a guarda dos outros cinco irmãos, menores de 18 anos. "Nenhuma outra família deveria ter de ouvir ou experienciar aquilo que tivemos de suportar na semana passada", escreveu ela no site GoFundMe. Os pais Jason Struhs, de 50 anos, e Kerrie, de 46 anos, foram acusados ??de homicídio e tortura.

Os pais de uma menina diabética de oito anos estão a ser acusados do homicídio da filha depois de alegadamente lhe terem retirado a medicação de insulina com o objetivo de que a doença fosse curada por Deus.O corpo de Elisabeth Rose Sruhs foi encontrado no dia 11 de janeiro na casa de família - que também funcionava como uma igreja - em Queensland, na Austrália.A polícia acredita que a criança tenha parado de receber o tratamento para os diabertes desde o dia 2 de janeiro, avança o The Sun.