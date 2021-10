Pais afegãos vendem bebé por 430 euros para poderem alimentar restantes filhos

A crise que se adensa no Afeganistão está a levar várias famílias ao desespero. Há já quem esteja a vender os filhos para conseguirem dinheiro para se alimentar após a tomada do poder pelos talibãs em agosto deste ano.



Uma repórter da BBC, Yogita Limaye, foi até uma aldeia ao redor de Herat e conheceu uma mãe que se viu forçada a vender a própria filha, ainda bebé, por 500 dólares (pouco mais de 430 euros) para poder alimentar os restantes filhos.





O homem que comprou a bebé já tem um propósito muito bem definino para a criança. A menina deverá ser criada para casar com o filho do comprador quando forem adultos, segundo disse o homem à repórter. O casamento infantil acontece no Afeganistão há séculos, porém, com a miséria em que muitas famílias se veem mergulhadas, os acordos de casamento surgem cada vez mais cedo na vida das meninas.O pagamento foi feito em duas partes, metade adiantado que servirá para alimentar a família por uns meses, e a outra metade quando for buscar a menina, quando esta já for capaz de andar."Os meus outros filhos estavam a morrer à fome, por isso tivemos que vender a minha filha", relatou a mãe à BBC. A frágil economia afegã agravou-se com a pandemia e a tomada do poder por parte dos talibãs foi a machadada final num já muito empobrecido país. O Afeganistão está atualmente à beira de um colapso económico e a situação levou dezenas ao desemprego, empresas fechadas e famílias forçadas a vender tudo, inclusive, os próprios filhos.