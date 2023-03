Pais condenados pela morte de filha obesa que vivia em cama com larvas

Os pais de uma jovem de 16 anos foram condenados, no País de Gales, por deixarem que a menina atingisse uma obesidade mórbida e que vivesse em "condições impróprias" durante o período de confinamento obrigatório devido à pandemia de Covid-19. O homem de 45 anos foi condenado a sete anos e seis meses de prisão. A mulher, que admitiu o homicídio involuntário, recebeu uma pena de seis anos de prisão.

De acordo com a Sky News, a polícia afirmou que as condições em que encontrou a menina eram "abomináveis", indicando "negligência chocante durante um período de tempo prolongado, tanto ambiental como física".

A menina sofria de "espinha bífida", uma doença que a impedia de andar e, por isso, utilizava uma cadeira de rodas para se deslocar e praticar desporto na escola.

A procuradora do Ministério Público afirmou em tribunal que a menina foi encontrada morta no quarto, em outubro de 2020, em "condições impróprias até para animais". Segundo relata, o chão estava coberto de urina e a cama com larvas.