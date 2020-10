País de Gales anuncia confinamento nacional para travar pandemia antes do inverno

O País de Gales decidiu impor o confinamento nacional por duas semanas a partir desta sexta-feira de forma a travar a pandemia antes do início do inverno.Objetivo é aliviar o sistema de saúde local antes que a segunda onda se torne insustentável. Apenas os trabalhadores de serviços esseciais vão poder sair de casa."Todos os negócios não essenciais terão de fechar", anunciou o primeiro-ministro galês, Mark Drakeford.Após a primeira semana de confinamento, a qual coincide com férias intercalares, as escolas primárias e universidades vão reabrir, mas escolas secundárias só vão funcionar parcialmente.