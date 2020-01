Pais de Julen chegam a acordo com dono de poço em Málaga e evitam julgamento

Durante a manhã desta segunda-feira, no acordo alcançado antes da primeira de seis sessões que estavam agendadas para terça-feira, David Serrano declarou-se culpado do crime de homicídio por negligência. Além de uma indemnização de 25 mil euros, o homem terá que pagar o restante em pagamentos mensais de 50 euros, uma vez que está desempregado e declarou insolvência. Ainda não é claro qual o valor de indemnização que terá de pagar.

Os pais de Julen, o menino de dois anos que morreu depois de cair num poço em Málaga, chegaram a um acordo com o dono do terreno. A menos de 24 horas de começar o julgamento pela morte da criança, o proprietário dos terrenos e o único acusado de homicídio por negligência, David Serrano, aceitou a condenação de um ano de pena suspensa e terá de pagar uma indemnização aos pais da criança, José Roselló e Victoria García,avança o Diario Sur.Recorde-se que Julen caiu num poço com 110 metros de profundidade e cerca de 25 centímetros de diâmetro na região de Dolmen Del Cerro De La Corona, em Málaga, Espanha, no dia 13 de janeiro de 2019. 13 dias depois o corpo da criança foi localizado.