Pais de Julen, o menino que caiu a um poço, esperam o terceiro filho

Julen Roselló de apenas dois anos morreu a 13 de janeiro depois de ter caído num poço com cerca de 25 centímetros e mais de 70 metros de profundidade, em Totalán, Málaga. A história da família de Julen atravessou fronteiras e durante 13 longos dias o mundo manteve-se com esperança nas operações de resgate. Agora, o casal espera o terceiro filho.



Victoria Garcia e José rezaram dia e noite, mas avizinhava-se mais uma tragédia depois da morte de Oliver, o primeiro filho do casal.







O casal espera que a chegada do bebé encha o lar de alegria e saúde. Para sempre, tatuados no corpo dos pais ficarão "os dois anjos", Julen e Oliver, tal como conta ao jornal espanhol.