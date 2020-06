Pais de Maddie desmentem ter recebido carta a dizer que filha está morta

Os pais de Madeleine McCann, Kate e Gerry, desmentiram esta terça-feira ter recebido uma carta das autoridades alemãs a confirmar a morte de Maddie."As notícias amplamente divulgadas de que recebemos uma carta das autoridades alemãs a dizer que há evidências ou provas de que Madeleine está morta são falsas", pode ler-se no comunicado.A família esclarece ainda que não tem prestado quaisquer declarações à imprensa e as únicas novidades por parte do casal estarão apenas disponibilizadas no site Find Madeleine.