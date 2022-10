Pais de Madeleine McCann recebem mais 300 mil libras para investigação

A polícia metropolitana de Londres, Scotland Yard, que está a investigar o caso do desaparecimento de Madeleine McCann, vai beneficiar de mais tempo e mais dinheiro para levar a cabo as operações. Os pais da criança desaparecida em Portugal há mais de 15 anos vão receber mais 300 mil libras para dar continuidade às buscas.De acordo com o The Sun, "temia-se que o inquérito sobre o desaparecimento de Maddie fosse arquivado este mês". Os pais da menina perderam recentemente uma "longa batalha de difamação contra um ex-polícia português que, erradamente, afirmou que poderia ser responsável pela morte acidental da sua filha e pelo encobrimento do seu corpo", avançou o mesmo órgão de comunicação.Os pais de Madeleine McCann, Gerry e Kate comentaram o novo investimento no processo de investigação e dizem estar "gratos pelo trabalho em curso e pelo empenho da polícia britânica, alemã e portuguesa.", mostrando-se esperançosos com o aparecimento de novas respostas.