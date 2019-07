Pais de Vincent Lambert resignados com morte do filho

Os pais de Vincent Lambert, o tetraplégico francês em estado vegetativo há mais de uma década, anunciaram que desistiram de lutar na Justiça para tentar travar a morte do filho, afirmando que o desfecho é "inevitável" depois de os médicos terem desligado há uma semana as máquinas que o mantinham alimentado e hidratado, num caso que dividiu a família e o país."Já é demasiado tarde. A sua morte é inevitável. Foi-lhe imposta tanto a ele como a nós. Embora não a aceitemos, só podemos resignar-nos. A única coisa que nos resta fazer é rezar e acompanhar o nosso querido Vincent com dignidade e recolhimento", afirmam Pierre e Vivienne Lambert num comunicado.A Justiça recusou na semana passada o último recurso dos pais para tentar evitar a morte de Vincent.O paciente, de 42 anos, foi colocado sob sedação profunda até à sua morte, que poderá ocorrer nas próximas horas.