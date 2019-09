em Zaporizhia, no sul da Ucrânia. De acordo com alguns relatos, avançados pelo jornal britânico Mirror, a justificação dos pais é que se queriam "livrar das crianças para poderem descandar um pouco".



Dois meninos, de dois e três anos, foram abandonados pelos pais num acampamento de sem-abrigos para que os progenitores pudessem "descansar".Andrey e Maksim passaram uma semana a viver entre desconhecidos com problemas de álcool

Sergey, de 42 anos, sem-abrigo, que acabou por ser o 'babysitter' de serviço, disse à imprensa local: "Um casal veio aqui e pediu para cuidar dos filhos deles".



Os meninos encontravam-se sem qualquer peça de roupa ou calçado. "Os pais disseram que iam a uma loja para comprar comida e voltariam em 20 minutos", alega Sergey concluindo que o casal nunca mais voltou.



Durante a semana seguinte as crianças foram alimentadas pelos sem-abrigo que dividiam a pouca comida que possuiam com Andrey e Maksim.



A 26 de agosto, uma mulher que passava perto do acampamento reparou nas crianças e alertou a polícia.



As autoridades dirigiram-se ao local acompanhados por uma equipa médica para examinar as crianças. A polícia questionou os sem-abrigo e os médicos examinaram e vestiram os dois rapazes.



"As crianças viviam como o 'Mogli' [filme onde o protagonista, uma criança, é criada por uma alcateia]", revelou o polícia à comunicação social.



Andrey e Maksim não usavam roupa e bebiam água do rio. Como tinham fome procuravam comida na praia próxima e nos caixotes de lixo.



Após serem examinados, a pediatra diagnosticou-lhes doenças infecciosas virais e desnutrição.



A polícia encontrou e interrogou a mãe Bozhena Synychka, 20, e o pai Volodymyr Zaitsev, 25. O casal disse à polícia que "se cansaram de cuidar dos meninos e precisavam descansar um pouco".



Synychka e Zaitsev ganham dinheiro ao vasculhar sucata e a vender o que encontram. Os serviços sociais planeiam agoram processar os pais que podem ser condenados até cinco anos de prisão se forem considerados culpados.