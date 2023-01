Pais descobrem que filho tem tumor cerebral após professor chamar a atenção para mudança nos olhos

Um professor britânico alertou os pais de um aluno de seis anos para uma mudança nos olhos do rapaz e os médicos descobriram que Jayden tinha um tumor raro e incurável no cérebro. Deram-lhe um ano de vida.Segundo o The Mirror, no final de dezembro, o professor reparou que o olho esquerdo de Jayden Lamerton tinha "virado para dentro".No início deste mês, a família recebeu o diagonóstico médico que revelou que o rapaz de Playmouth, no Reino Unido, tinha Diffuse Intrinsic Pontine Glioma, um tipo raro de tumor cerebral.O pai de Jayden disse que era "o pior pesadelo de todos os pais".A família decidiu partilhar o primeiro sintoma de Jayden para ajudar a aumentar os diagnósticos precoces.