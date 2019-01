Bebé luta pela vida em Newcastle, Inglaterra.

Os pais de um bebé recém-nascido estão desesperados por encontrar um coração para o seu bebé que se encontra gravemente doente em Newcastle, Inglaterra.

Carter Cookson, que nasceu prematuro, pode ter apenas algumas horas de vida se um doador não for encontrado.

Uma semana depois de ter nascido, Carter teve ser submetido a uma cirurgia para implantar um pacemaker no coração do menino. No entanto, a cirurgia não foi bem sucedida.O bebé está dependente de máquinas para sobreviver.O casal sofre com a possível perda de Carter. Em 2013, Chris e Sarah perderam o seu primeiro filho, Charlie de dois anos. O menino morreu de uma condição misteriosa e progressiva.

"Nós já perdemos um filho e se não conseguirmos encontrar um doador imediatamente, agora enfrentamos a perspectiva de perder o nosso segundo menino lindo", conta o pai de Carter ao jornal britânico Mirror